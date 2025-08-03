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03 августа 2025 в 23:37

Трамп провел «катастрофический разговор» с лидером европейской страны

FT: Трамп провел катастрофический разговор с президентом Швейцарии Келлер-Зуттер

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Pete Marovich/Pete Marovich — Pool via CNP/Global Look Press

За день до объявления о новых пошлинах президент США Дональд Трамп провел «катастрофический разговор» с лидером Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, сообщает Financial Times (FT). В материале говорится, что беседа двух глав государств длилась полчаса.

Разговор прошел неудачно, в том смысле что с первой минуты Трамп дал понять, что 10 процентов — недостаточно. Все, на чем он сосредоточился, — это на том, что Швейцария крадет деньги у США, — рассказал источник.

В статье сказано, что Берн рассчитывал на введение Вашингтоном таможенной пошлины в 10%, однако Трампа интересовал лишь торговый дефицит со Швейцарией в размере $39 млрд в год (примерно 3 трлн 132 млрд рублей). В результате для Швейцарии пошлины составили 39%, что стало самой высокой ставкой среди европейских стран.

Тем временем Трамп утвердил указ о введении пошлин от 15 до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Они обретут силу с 7 августа. Среди стран, которым Трамп назначил наиболее высокие пошлины, указаны Сирия (41%), Лаос и Мьянма (по 40%), Швейцария (39%), Ирак и Сербия (по 35%).

Ранее Индия прокомментировала заявление президента США о введении с 1 августа пошлин в размере 25% для Нью-Дели. Власти страны заявили, что сделают все необходимое для защиты собственных национальных интересов. В Индии напомнили, что придают первостепенное значение защите и благосостоянию собственных фермеров и бизнеса.

Дональд Трамп
Швейцария
США
пошлины
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