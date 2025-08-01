Трамп подписал указ против Евросоюза и более 60 стран Трамп утвердил указ о введении пошлин от 15% до 41% против ЕС и более 60 стран

Американский президент Дональд Трамп утвердил указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Европейского союза, сказано на официальном сайте Белого дома. Они обретут силу с 7 августа. Среди стран, которым Трамп назначил наиболее высокие пошлины, встречаются Сирия (41%), Лаос и Мьянма — по 40%, Швейцария (39%), Ирак и Сербия — по 35%.

Рассмотрев информацию и рекомендации, которые я недавно получил, я, помимо прочего, пришел к выводу, что необходимо и целесообразно принять меры в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленным в президентском указе № 14257, путем введения дополнительных адвалорных пошлин на товары некоторых торговых партнеров, — сказано в заявлении президента.

Ранее Индия также прокомментировала заявление президента США о введении с 1 августа пошлин в размере 25% для Нью-Дели. Она заявила, что сделает все необходимое для защиты собственных национальных интересов. Власти напомнили, что придают первостепенное значение защите и благосостоянию собственных фермеров и бизнеса.