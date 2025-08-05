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05 августа 2025 в 17:20

Трамп озвучил условие для встречи с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином после заключения сделки с Китаем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC News, что до конца этого года может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер подчеркнул, что для этого необходимо заключить сделку с Пекином, с которым Вашингтон сейчас в хороших отношениях.

Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем, — сказал Трамп.

Американский лидер уточнил, что именно Си Цзиньпин просил о встрече с ним, а не наоборот. Он подчеркнул — если сделка не состоится, то смысла в переговорах не будет. Трамп добавил, что из-за высоких пошлин бизнес с Пекином оказался почти полностью остановлен.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США и Китай вступают в период стратегической стабильности. По его словам, Вашингтон мог бы получить некоторые выгоды от крупного торгового конфликта с Пекином, но от этого пострадал бы весь мир.

Кроме того, Китай и США договорились сохранить действующие тарифные послабления еще на три месяца. Решение было объявлено по итогам двухдневных переговоров в Стокгольме с участием высокопоставленных представителей обеих стран.

Дональд Трамп
Си Цзиньпин
США
Китай
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