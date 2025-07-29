Китай и США продлили тарифное перемирие на три месяца

Китай и США продлили тарифное перемирие на три месяца

Китай и США договорились сохранить действующие тарифные послабления еще на три месяца, сообщает Sveriges Radio. Решение было объявлено по итогам двухдневных переговоров в Стокгольме с участием высокопоставленных представителей обеих стран.

США и Китай договорились продлить действие тарифных льгот. Это заявление было сделано после двухдневных переговоров в Стокгольме под руководством министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна, — сообщает шведское радио.

Ранее стало известно, что США и Китай договорились продлить паузу во взаимных торговых пошлинах еще на три месяца. Сообщалось, что решение будет официально объявлено на переговорах в Стокгольме, которые начались 28 июля.

До этого стало известно, что Вашингтон и Брюссель достигли соглашения о введении 15-процентной таможенной пошлины на европейские товары, ввозимые в США. При этом тарифы на американский экспорт в ЕС отсутствуют. Первоначально Вашингтон планировал ввести 30-процентные пошлины на весь европейский экспорт.