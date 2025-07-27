«Великолепно»: США и ЕС решили вопрос о таможенных пошлинах Трамп: Евросоюз договорился с США о 15%-й таможенной пошлине на ряд товаров

Вашингтон и Брюссель достигли соглашения о введении 15-процентной таможенной пошлины на европейские товары, ввозимые в США, заявил президент Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. При этом тарифы на американский экспорт в ЕС отсутствуют.

Первоначально Вашингтон планировал ввести 30-процентные пошлины на весь европейский экспорт. Однако в результате пошлины на автомобили и прочие товары будут составлять 15%. Евросоюз согласился открыть свои страны для торговли с нулевыми пошлинами.

Американский лидер назвал соглашение историческим достижением. Новые ставки не коснутся европейских стали, алюминия и фармпродукции, так как здесь сохранятся действующие тарифы.

Великолепно, что мы сегодня заключили сделку вместо того, чтобы вести игры и в итоге не прийти ни к какому соглашению. Полагаю, что это самая крупная сделка, которая когда-либо заключалась, — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что доход США от таможенных сборов в июне превысил $100 млрд (около 7,8 трлн рублей) за финансовый год на фоне увеличения пошлин при президенте Дональде Трампе. По итогам месяца в американском бюджете образовался профицит в размере $27 млрд (около 2,1 трлн рублей).