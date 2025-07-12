Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 11:30

Стал известен новый источник дохода, приносящий США $100 млрд в год

Reuters: доход США от таможенных пошлин при Трампе превысил $100 млрд в июне

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Доход США от таможенных сборов в июне превысил $100 млрд (около 7,8 трлн рублей) за финансовый год на фоне увеличения пошлин при президенте Дональде Трампе, сообщает Reuters. По данным агентства, по итогам месяца в американском бюджете образовался профицит в размере $27 млрд (около 2,1 трлн рублей).

Сборы таможенных пошлин в США вновь резко возросли в июне на фоне усиления тарифов президента Дональда Трампа. Поступления впервые за финансовый год превысили $100 млрд и способствовали неожиданному профициту бюджета в размере $27 млрд за месяц, — говорится в материале.

Отмечается, что тарифы начинают превращаться в существенный источник доходов федерального правительства, занимая четвертое место среди самых прибыльных. Больше всего бюджету приносят удержанные индивидуальные налоговые поступления в размере $2,683 трлн (около 212 трлн рублей) за финансовый год, второе место занимают другие налоговые поступления с физических лиц в размере $965 млрд (около 75 трлн рублей), а третье — корпоративные налоги в размере $392 млрд (около 30,5 трлн рублей).

Результаты рассмотрения бюджета, вероятно, укрепят мнение Трампа о тарифах как о прибыльном источнике дохода и инструменте для проведения неторговой внешней политики, — полагают журналисты.

Ранее сенатор Алексей Пушков допускал, что Соединенные Штаты навредят сами себе, если примут законопроект о пошлинах в размере 500% в отношении экспортеров российской нефти. По его мнению, это решение ударит по торгово-экономическим интересам Вашингтона. Пушков объяснил это тем, что цены на нефть на мировых рынках могут вырасти до $100 (около 7,8 тысячи рублей) за баррель.

США
тарифы
налоги
доходы
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака БПЛА ВСУ на стадион в Белгороде 12 июля: что известно, разрушения
Минобороны России сообщило об ударах по ТЦК Украины
В Курской области простились с погибшим от удара ВСУ по пляжу мальчиком
ВС России поразили предприятия ВПК Украины в трех городах
Названы главные причины, мешающие свержению Зеленского
ВС России начали борьбу с «насильственной» мобилизацией русских на Украине
Наступление ВС РФ на Днепр 12 июля: паника Буданова, движение к Покровску
Стало известно, как Белгородская область пережила массированный удар БПЛА
Наступление ВС РФ на Харьков 12 июля: грязная ядерная бомба, бои у Купянска
Ненавистника дальнобойщиков заподозрили в экстремизме
«Сокращение на 90%»: в Раде сделали неожиданное заявление о поставках США
Жителя Техаса арестовали за комментарий о Трампе
Магнитные бури сегодня, 12 июля: что завтра, упадок сил, риск инсульта
В Белоруссии бьют тревогу из-за одного шага Киева
«Много кричат»: Лавров оценил попытки создания корпуса для защиты Украины
Странам НАТО посоветовали забыть о фантазиях на счет Балтийского моря
Почему не работает YouTube 12 июля: сбои, отключение рекламы в России
Военэксперт раскрыл, как удар по заводу «Электрон» повлияет на ход СВО
Мерц уронил пирожное с изображением Германии на публике
Блогерша Айза назвала Сябитову и Долину деструктивными женщинами
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.