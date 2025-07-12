Стал известен новый источник дохода, приносящий США $100 млрд в год Reuters: доход США от таможенных пошлин при Трампе превысил $100 млрд в июне

Доход США от таможенных сборов в июне превысил $100 млрд (около 7,8 трлн рублей) за финансовый год на фоне увеличения пошлин при президенте Дональде Трампе, сообщает Reuters. По данным агентства, по итогам месяца в американском бюджете образовался профицит в размере $27 млрд (около 2,1 трлн рублей).

Сборы таможенных пошлин в США вновь резко возросли в июне на фоне усиления тарифов президента Дональда Трампа. Поступления впервые за финансовый год превысили $100 млрд и способствовали неожиданному профициту бюджета в размере $27 млрд за месяц, — говорится в материале.

Отмечается, что тарифы начинают превращаться в существенный источник доходов федерального правительства, занимая четвертое место среди самых прибыльных. Больше всего бюджету приносят удержанные индивидуальные налоговые поступления в размере $2,683 трлн (около 212 трлн рублей) за финансовый год, второе место занимают другие налоговые поступления с физических лиц в размере $965 млрд (около 75 трлн рублей), а третье — корпоративные налоги в размере $392 млрд (около 30,5 трлн рублей).

Результаты рассмотрения бюджета, вероятно, укрепят мнение Трампа о тарифах как о прибыльном источнике дохода и инструменте для проведения неторговой внешней политики, — полагают журналисты.

Ранее сенатор Алексей Пушков допускал, что Соединенные Штаты навредят сами себе, если примут законопроект о пошлинах в размере 500% в отношении экспортеров российской нефти. По его мнению, это решение ударит по торгово-экономическим интересам Вашингтона. Пушков объяснил это тем, что цены на нефть на мировых рынках могут вырасти до $100 (около 7,8 тысячи рублей) за баррель.