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12 июля 2025 в 09:54

США предупредили, что пошлины в 500% окажутся выстрелом в ногу

Пушков: проект о пошлинах в 500% на экспортеров нефти из РФ навредит самим США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединенные Штаты навредят сами себе, если примут законопроект о пошлинах в размере 500% в отношении экспортеров российской нефти, такое мнение в Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков. По его словам, это решение ударит по торгово-экономическим интересам Вашингтона. Пушков объяснил это тем, что цены на нефть на мировых рынках могут вырасти до $100 (7,7 тысячи рублей) за баррель.

Этот законопроект способен также нанести значительный ущерб торгово-экономическим интересам США в том случае, если не останется на уровне угрозы, а США реально начнут воплощать его в жизнь, — заявил сенатор.

По мнению Пушкова, толкнуть президента США Дональда Трампа на столь радикальный шаг может русофобская коалиция в американском конгрессе. Он отметил, что решение о пошлинах в 500% отдает «геоэкономическим безумием».

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что тем «сюрпризом для России», который обещал озвучить Трамп, оказался мягкий ультиматум. По его словам, глава Белого дома может ввести пошлины в размере 500% для торгующих с Россией стран, либо отменить часть санкций, если Москва согласится пойти на уступки по Украине.

США
пошлины
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нефть
поставки нефти
Алексей Пушков
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