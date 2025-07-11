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11 июля 2025 в 20:57

«Мягкий ультиматум»: раскрыто, какой «сюрприз» Трамп придумал для России

Политолог Марков: Трамп может объявить России мягкий ультиматум

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Мягкий ультиматум является тем «сюрпризом для России», который обещал озвучить американский лидер Дональд Трамп 14 июля, предположил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, глава Белого дома может либо ввести пошлины в размере 500% для торгующих с Россией стран, если РФ не пойдет на уступки по Украине, или же отменить часть санкций, если Москва согласится на них пойти.

Сюрприз для России обещал озвучить в понедельник 14 июля Трамп. Все гадают, что это может быть? Мое мнение — Трамп озвучит мягкий ультиматум, — отметил эксперт.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил о введении торговых пошлин против стран, входящих в состав БРИКС, в размере 10%. По мнению Трампа, организация придерживается антиамериканской политики.

Позже европейские журналисты предположили, что подобные меры против членов БРИКС будут малоэффективны, так как не скажутся в должной степени на экономике России. Тем не менее эти пошлины могут нанести удар по самим США. По мнению авторов материала, повышенная стоимость товаров государств объединения обернется новыми производственными успехами РФ.

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