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08 июля 2025 в 19:44

Трамп озвучил решение по пошлинам для членов БРИКС

Трамп объявил о введении пошлин на импорт в размере 10% для членов БРИКС

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на заседании в Белом доме заявил о введении пошлин на импорт в размере 10% для стран — членов БРИКС. Глава государства считает политику объединения антиамериканской. Трансляция ведется на YouTube-канале американской администрации.

Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это, — сказал он.

Ранее Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле видели заявления президента США.

Политолог-американист Константин Блохин отметил, что введение торговых пошлин для стран БРИКС со стороны Трампа направлено на ослабление влияния Китая. По его словам, Россию это затрагивает опосредованно.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев написал, что угрозы Трампа о введении мер против БРИКС можно проиллюстрировать цитатой из повести «Скотный двор» Джорджа Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые животные равнее других». Главный принцип ООН о равенстве нарушен самым грубым образом, считает он.

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