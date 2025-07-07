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07 июля 2025 в 07:04

Трамп решил наказать страны, поддерживающие БРИКС

Трамп пообещал дополнительные пошлины поддерживающим БРИКС странам

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской». По словам Трампа, размер пошлин составит 10%.

В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет, — заявил американский лидер.

Как уточнил хозяин Белого дома, администрация США начнет уведомлять другие государства о дальнейших условиях двусторонней торговли уже с 7 июля. Речь идет в том числе о ставках пошлин на поставляемые странами товары и о заключении сделок.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Трамп отправит некоторым торговым партнерам письма с предупреждением о том, что если ситуация не изменится, то Вашингтон вернет тарифный уровень пошлин, который был объявлен 2 апреля. По его словам, американский лидер назначил крайний срок — 1 августа.

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