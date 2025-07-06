США грозят торговым партнерам возвращением к старым методам

Президент США Дональд Трамп отправит некоторым торговым партнерам письма с предупреждением о том, что если ситуация не изменится, то Вашингтон вернет тарифный уровень пошлин, который был объявлен 2 апреля, сообщил министр финансов Скотт Бессент телеканалу CNN. По его словам, американский лидер назначил крайний срок — 1 августа.

Трамп собирается направить письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не начнете действовать, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к тарифному уровню 2 апреля, — отметил Бессент.

Ранее анонимный чиновник из Белого дома заявлял западным СМИ, что разговор о повышении пошлинных тарифов является самой интересной частью президентства Трампа. По его словам, пока нет четкого понимания, заключит ли политик торговые соглашения со странами. Журналисты также обратили внимание на расхождения в позициях американских представителей власти относительно возможного продления торгового дедлайна.