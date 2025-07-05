На Западе раскрыли самую интересную часть президентства Трампа

Разговор о повышении пошлинных тарифов является самой интересной частью президентства главы США Дональда Трампа, заявил Politico один из чиновников Белого дома. По его словам, пока нет четкого понимания, заключит ли политик торговые соглашения со странами, на что у него осталось четыре дня.

Трамп знает, что самая интересная часть его президентства — это разговор о тарифах. Мне трудно поверить, что он так легко от этого откажется. Все это фальшивка. Крайнего срока нет. Это самоназначенная веха в театральном представлении, — сказал чиновник.

Журналисты также обратили внимание на расхождения в позициях американских чиновников относительно возможного продления торгового дедлайна. В то время как министр финансов США Скотт Бессент не исключает такой возможности, сам президент Дональд Трамп категорически отверг этот вариант.

Ранее американский президент заявил, что пересматривать вопрос о тарифах на импорт из Европы он не намерен. По его мнению, нет необходимости в заключении какого-либо нового соглашения, так как решение о пошлинах в размере 50% уже принято. Однако компании из ЕС могут избежать этих тарифов, если откроют производственные линии на территории США, уточнил американский президент.