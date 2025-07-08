Политолог раскрыл, на кого именно направлены пошлины Трампа против БРИКС

Политолог раскрыл, на кого именно направлены пошлины Трампа против БРИКС Политолог Блохин заявил, что пошлины Трампа против БРИКС направлены на Китай

Введение торговых пошлин для стран БРИКС со стороны президента США Дональда Трампа направлено на ослабление влияния Китая, заявил в беседе с НСН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Россию это затрагивает опосредованно.

Я думаю, что у Трампа БРИКС в большей степени ассоциируется не с Россией, а с Китаем. Тем более что где-то половина торгового дефицита США как раз приходится на Китай. Россию это затрагивает уже опосредованно, — объяснил эксперт.

Блохин отметил, что параллельно происходит снижение санкционного давления на Россию. Некоторые компании выводятся из-под санкций, например, проект по строительству атомной электростанции в Венгрии.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что угрозы Дональда Трампа о введении пошлин против поддерживающих БРИКС стран можно проиллюстрировать цитатой из повести «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Главный принцип ООН о равенстве нарушен самым грубым образом, считает он.