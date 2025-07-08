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08 июля 2025 в 13:15

Политолог раскрыл, на кого именно направлены пошлины Трампа против БРИКС

Политолог Блохин заявил, что пошлины Трампа против БРИКС направлены на Китай

Фото: Liu Bin/XinHua/Global Look Press

Введение торговых пошлин для стран БРИКС со стороны президента США Дональда Трампа направлено на ослабление влияния Китая, заявил в беседе с НСН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Россию это затрагивает опосредованно.

Я думаю, что у Трампа БРИКС в большей степени ассоциируется не с Россией, а с Китаем. Тем более что где-то половина торгового дефицита США как раз приходится на Китай. Россию это затрагивает уже опосредованно, — объяснил эксперт.

Блохин отметил, что параллельно происходит снижение санкционного давления на Россию. Некоторые компании выводятся из-под санкций, например, проект по строительству атомной электростанции в Венгрии.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что угрозы Дональда Трампа о введении пошлин против поддерживающих БРИКС стран можно проиллюстрировать цитатой из повести «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Главный принцип ООН о равенстве нарушен самым грубым образом, считает он.

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