Заявления Трампа о мерах против БРИКС охарактеризовали цитатой из Оруэлла

Заявления Трампа о мерах против БРИКС охарактеризовали цитатой из Оруэлла Косачев: угрозы Трампа в адрес БРИКС напоминают «Скотный двор» Оруэлла

Угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин против поддерживающих БРИКС стран можно проиллюстрировать цитатой из повести «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, написал в Telegram-канале заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Главный принцип ООН о равенстве нарушен самым грубым образом, считает он.

Сильно напоминает практику переписывания изначально хороших лозунгов в «Скотном дворе» Джорджа Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые животные равнее других». Дальше от главного принципа Устава ООН о равенстве и уйти было просто невозможно, — написал Косачев.

Вводимые Трампом меры — «оружие циничной и недобросовестной конкуренции, бесцеремонное подавление любых других центров развития и силы», отметил сенатор. По его словам, еще несколько лет назад в Вашингтоне политизировали помощь развивающимся странам и она оказалась «жестко увязанной» с голосованиями в ООН.

Теперь маски сброшены, торговля используется как политическое оружие. Трещина разрастается, — подчеркнул заместитель председателя Совфеда.

Ранее Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской».