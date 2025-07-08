В Европе сочли неэффективными пошлины Трампа против России Telegraph: пошлины Трампа против БРИКС не повлияют на экономику России

Пошлины американского президента Дональда Трампа против членов БРИКС не окажут сильного влияния на экономику России, но при этом ударят по самим США, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что высокие цены на товары из стран Блока только ускорят производственные достижения РФ.

Если Трамп продолжит вводить новые тарифы против стран БРИКС, последствия для торговой политики США и мирового влияния могут быть глубокими и не такими позитивными, как представляет себе Трамп, — считают журналисты.

Ранее Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской».

В свою очередь заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев считает, что угрозы президента США о введении пошлин против поддерживающих БРИКС стран можно проиллюстрировать цитатой из повести «Скотный двор» Джорджа Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые животные равнее других». Главный принцип ООН о равенстве нарушен самым грубым образом, считает он.