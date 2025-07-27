США и Китай затормозят решение важного вопроса SCMP: США и Китай на 90 дней продлят паузу в вопросе взаимных пошлин

США и Китай договорились продлить паузу во взаимных торговых пошлинах еще на три месяца. Решение будет официально объявлено на переговорах в Стокгольме, которые начались 28 июля, сообщает South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что Пекин и Вашингтон продлят паузу в вопросе пошлин еще на три месяца на торговых переговорах в Стокгольме, — отмечает издание.

В ходе третьего раунда переговоров стороны обсудят ключевые спорные вопросы, включая избыточные промышленные мощности Китая и американские пошлины, связанные с фентанилом. Однако значительных прорывов не ожидается.

На период паузы страны обязались не вводить новые тарифы и избегать эскалации. Текущее соглашение, действующее с мая, снизило пошлины: Китай установил 10% на американские товары, а США — 30% на китайские (с учетом 20% «фентаниловой» пошлины).

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Брюссель достигли соглашения о введении 15-процентной таможенной пошлины на европейские товары, ввозимые в США. При этом тарифы на американский экспорт в ЕС отсутствуют. Первоначально Вашингтон планировал ввести 30-процентные пошлины на весь европейский экспорт.