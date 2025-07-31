В США заявили о начале нового периода в отношениях с Китаем

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31 июля 2025 в 21:28

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Рубио: США и Китай вступают в период стратегической стабильности

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Freddie Everett/Us State/Global Look Press

США и Китай вступают в период стратегической стабильности, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News. По его словам, Вашингтон мог бы получить некоторые выгоды от крупного торгового конфликта с Пекином, но от этого пострадал бы весь мир.

Мы вступаем в период стратегической стабильности. В конечном счете у нас две крупнейшие экономики в мире. Полагаю, что США могли бы получить какие-то выгоды от полномасштабного торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, однако мир бы от него пострадал, — поделился Рубио.

Однако политик обратил внимание, что это не значит, что у США и Китая больше не осталось разногласий. По его мнению, их остается еще много, в том числе США выступают за свободу судоходства в регионе и поддержку партнеров, таких как Филиппины и Тайвань.

В этом же интервью Рубио заявил, что вооруженный конфликт между Россией и США является немыслимым. Он напомнил, что оба государства являются ядерными державами, обладающими значительными арсеналами такого оружия, ввиду чего опасность войны Москвы и Вашингтона была бы колоссальной.

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