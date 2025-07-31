«Это немыслимо»: Госдеп пришел в ужас от идеи войны России и США

Вооруженный конфликт между Россией и США является немыслимым, заявил глава американского Госдепа Марко Рубио в эфире Fox Radio. Он напомнил, что оба государства являются ядерными державами, обладающими значительными арсеналами такого оружия, ввиду чего опасность войны Москвы и Вашингтона была бы колоссальной.

Что ж, это даже немыслимо. Поймите, война между Соединенными Штатами и Россией — это то, чего мы никогда не можем допустить. Это две крупнейшие в мире ядерные державы, и опасность была бы просто колоссальной, — высказался госсекретарь.

Ранее американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что США никогда не смогут одержать победу в потенциальной войне с Россией. Также Соединенные Штаты не смогли бы выйти победителями и из противостояния с Китаем, а против Москвы и Пекина одновременно у Вашингтона тем более бы не было никаких шансов, подчеркнул он.

Кроме того, экс-спецсоветник по военным вопросам генсека ОБСЕ подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард заявил, что противостояние на Украине показало неготовность НАТО к войне с Россией. ВС РФ доказали превосходство над Западом во всех сферах, сказал он.