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19 июля 2025 в 06:37

«Абсурд»: в США усомнились в способности воевать против России

Аналитик Шрайвер заявил, что США никогда не выдержат войну против России и Китая

ВС США ВС США Фото: Spc. Jensen Guillory/Keystone Press Agency/Global Look Press

США никогда не смогут выдержать войну с Россией, заявил в соцсети Х американский аналитик Уилл Шрайвер. По его словам, с Китаем противостояние для Штатов также не закончилось бы успехом.

Это просто абсурд. США не смогли бы — ни сейчас, ни в 2027-м, ни в 2037 году — вести масштабную войну против России или Китая, не говоря уже о том, чтобы с ними обоими одновременно, — написал Шрайвер.

Единственный способ для Вашингтона избежать катастрофы — наладить отношения с Москвой и Пекином, подчеркнул эксперт. Другого выхода для США не существует, уверен он.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью сообщил, что Альянс «спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области». Это часть так называемого плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного против российского региона, уточнил он.

Как считает депутат Государственной думы Виктор Соболев, Европа активно готовится к войне с Россией в Калининградской области, в связи с чем необходимо уже сегодня укреплять вооруженные силы страны. Он обратил внимание, что страны НАТО провели уже несколько учений по захвату региона и разгрому Балтийского флота.

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