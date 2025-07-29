Стала известна готовность НАТО к войне с Россией Подполковник Боссхард: конфликт на Украине вскрыл неготовность НАТО к войне с РФ

Конфликт на Украине показал неготовность НАТО к прямому военному столкновению с Россией, заявил экс-спецсоветник по военным вопросам генсека ОБСЕ подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. По его словам, российские войска показали свое превосходство над Западом во всех областях, передает ТАСС.

Он пояснил, что во время украинского конфликта Россия продемонстрировала достоинства своих систем ПВО, а также систем борьбы с морскими военными средствами. Эксперт признал, что «даже НАТО не может действовать против России напрямую военными средствами».

Боссхард отметил и неподготовленность западных наемников, участвующих в боях на Украине под эгидой НАТО. По его мнению, они смогут воевать против России лишь в области точечных наступательных операций.

Ранее западные аналитики пересмотрели свои прогнозы относительно украинского конфликта. Теперь они считают маловероятным даже «корейский вариант», при котором Украина сохранила бы 80% своей территории. Более реалистичным представляется «грузинский сценарий» с усилением российского влияния.