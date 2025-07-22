На Западе перестали говорить о победе Украины в конфликте OF: Украина может оказаться под влиянием России по итогам конфликта

Страны Запада перестали моделировать ситуации с победой Украины в конфликте. В польской газете Obserwator Finansowy сочли маловероятным даже «корейский вариант», при котором Киев сохраняет 80% территории, рассчитывая на «грузинский сценарий» с попаданием страны под влияние России.

Это решение отвечает логике Кремля: Путину больше не нужно контролировать всю Украину, ему достаточно, чтобы мир принял новый статус-кво — урезанную, нейтрализованную, разоруженную и политически деморализованную страну, — говорится в публикации.

Ранее обозреватель Иван Маркович в статье для Advance предположил, что Россия укрепит переговорную позицию за срок ультиматума американского лидера Дональда Трампа. Автор считает, что в течение этого срока украинские войска будет ждать натиск ВС РФ.

До этого руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал прекращение огня до конца 2025 года достижимым сценарием. По его словам, стороны могут достичь перемирия уже в ближайшие месяцы. Также глава ГУР заявил, что США, по его убеждению, продолжат поставки военной помощи Украине «в ближайшем будущем» и могут передать дополнительные системы противовоздушной обороны.