Украину предупредили о тяжелых временах из-за ультиматума Трампа

Россия укрепит переговорную позицию за срок ультиматума американского лидера Дональда Трампа, написал в статье для Advance обозреватель Иван Маркович. Автор считает, что в течение этого срока украинские войска будет ждать натиск ВС РФ.

Можно ожидать, что Москва продолжит расширять свой контроль над территориями в течение данного ей срока, укрепляя тем самым и свою переговорную позицию на случай, если Вашингтон действительно потребует «немедленного» перемирия, — отметил Маркович.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте отмечал, что РФ и ее контрагентам также грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение 50 дней.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге подтвердила, что Вашингтон намерен ввести торговые пошлины и вторичные санкции против России, если российские власти не достигнут соглашения с Украиной или не установят режим прекращения огня в течение 50 дней. Она также подчеркнула стремление президента США к дипломатическому разрешению конфликта и завершению боевых действий.