Глава ГУР Украины оценил реалистичность прекращения огня до конца 2025 года Буданов назвал реалистичным прекращение огня на Украине до конца 2025 года

Прекращение огня в ходе конфликта на Украине до конца 2025 года является достижимым сценарием, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны республики Кирилл Буданов в беседе с Bloomberg. По его словам, стороны могут достичь перемирия уже в ближайшие месяцы.

Реалистично ли это сделать — да. Сложно ли это — нет. Для этого нужно как минимум три стороны — Украина, Россия и США. И мы добьемся этого, — сказал Буданов.

Также глава ГУР заявил, что США, по его убеждению, продолжат поставки военной помощи Украине «в ближайшем будущем» и могут передать дополнительные системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что позиция американского президента Дональда Трампа последовательна, а его самого не следует судить по характеристикам СМИ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что разочарован в России. Лидер Белого дома отметил, что в понедельник, 14 июля, намерен сделать важное заявление по РФ. Однако содержание этой речи он не раскрыл.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет нового сообщения от главы Белого дома по России. По его словам, в администрации российского лидера хотят знать, о чем будет выступление западного политика.