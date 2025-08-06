Трамп ввел 25% пошлины в отношении Индии из-за российской нефти

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% в отношении Индии, сообщили в Белом доме. Такое решение было принято из-за покупки страной нефти у России. Отмечается, что пошлины распространятся на товары, которые поступят спустя 21 день после подписания указа.

Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25 процентов для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал прибудет в Москву с «визитом высокого уровня» для укрепления оборонного и энергетического сотрудничества. Переговоры пройдут на фоне угроз Трампа ввести пошлины за сотрудничество Нью-Дели с Москвой.

Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что напряженность, которая сегодня наблюдается в отношениях Соединенных Штатов с Индией, это не просто трения по поводу закупок российской нефти. По его словам, это в первую очередь тест для Нью-Дели.