Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 17:11

Трамп ввел 25% пошлины в отношении Индии из-за российской нефти

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Emily J. Higgins/US White House via Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% в отношении Индии, сообщили в Белом доме. Такое решение было принято из-за покупки страной нефти у России. Отмечается, что пошлины распространятся на товары, которые поступят спустя 21 день после подписания указа.

Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25 процентов для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал прибудет в Москву с «визитом высокого уровня» для укрепления оборонного и энергетического сотрудничества. Переговоры пройдут на фоне угроз Трампа ввести пошлины за сотрудничество Нью-Дели с Москвой.

Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что напряженность, которая сегодня наблюдается в отношениях Соединенных Штатов с Индией, это не просто трения по поводу закупок российской нефти. По его словам, это в первую очередь тест для Нью-Дели.

нефть
Индия
США
пошлины
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.