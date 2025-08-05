Индия неожиданно ответила на угрозы Трампа

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал прибудет в Москву с «визитом высокого уровня» для укрепления оборонного и энергетического сотрудничества, сообщает The Economic Times. По данным издания, переговоры пройдут на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины за сотрудничество Нью-Дели с Москвой.

В ходе визита планируется обсудить возможные поставки дополнительных зенитно- ракетных комплексов С-400 и сервисных решений для их обслуживания. Также, по данным журналистов, Довал обсудит предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели в конце года. Поездка индийского чиновника приобрела особую значимость после заявлений Трампа об «огромных объемах» российской нефти, закупаемой Индией.

Ранее американский лидер заявил, что ощутимо повысит торговые пошлины в отношении Индии, так как Нью-Дели все еще закупает российскую нефть. При этом, отметил он, индийское руководство затем реализует это сырье на свободном рынке с большой наценкой.

Позже представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал отметил, что угрозы Вашингтона в адрес республики за приобретение нефти у России являются неоправданными и неразумными. Государства, критикующие Индию, сами состоят в торговых отношениях с РФ, напомнил он.