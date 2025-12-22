Китайские власти вводят временные антисубсидийные меры в отношении молочной продукции из Евросоюза с 23 декабря, сообщает Министерство коммерции КНР. Это решение основано на итогах расследования, начатого в августе текущего года, передает ТАСС.

Для ввоза указанных товаров импортерам потребуется вносить компенсационный депозит на таможне, говорится в сообщении. Данные меры носят временный характер и введены в связи с выявленными субсидиями.

Ранее данные таможенной статистики КНР показали, что в ноябре Россия впервые закупила сыр из Китая. Объем поставки составил восемь тонн на сумму $93 тыс. (7 млн рублей). Эта сделка ознаменовала новый этап в продовольственной торговле между странами. Конкретные сорта ввезенного сыра в отчете не указаны.

Кроме того, научный сотрудник Института международных отношений Шанхайской академии общественных наук Янь Сяосяо заявил, что Евросоюз принял тарифную политику США в обмен на гарантии безопасности. По его словам, подобный шаг не устраняет ключевых противоречий в трансатлантических отношениях.