В Китае рассказали, почему ЕС согласился на пошлины США China Daily: ЕС пошел на уступки США в тарифной политике в обмен на безопасность

Евросоюз принял тарифную политику США в обмен на гарантии безопасности, заявила научный сотрудник Института международных отношений Шанхайской академии общественных наук Янь Сяосяо. По ее словам, которые передает China Daily, такой подход не решает фундаментальных проблем в трансатлантических отношениях.

Поскольку безопасность Европы по-прежнему зависит от США, Брюссель пошел на уступки, обменяв экономические интересы на гарантии безопасности, — объяснила она.

Директор Центра изучения китайско-европейских отношений Цзянь Цзюньбо добавил, что администрация американского президента США Дональда Трампа при введении пошлин не учитывала интересы Евросоюза, руководствуясь исключительно американскими национальными приоритетами.

По мнению китайских аналитиков, такая политика создает глубокий раскол между союзниками, который будет сложно преодолеть. Вашингтон использует высокие пошлины как инструмент защиты внутренней промышленности, что соответствует ключевым направлениям экономической стратегии действующей администрации, отметил он.

