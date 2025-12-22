Новый год-2026
22 декабря 2025 в 02:14

Одна из партнерских стран впервые ввезла свой сыр в Россию

РИАН: Китай в ноябре впервые поставил сыр на территорию России

Сыр камамбер
В ноябре этого года Россия впервые произвела закупку сыра, произведенного в Китае, свидетельствуют данные таможенной статистики КНР, изученные РИА Новости. Ввезенная партия составила восемь тонн данного молочного продукта.

Общая стоимость импорта достигла $93 тыс. (7 млн рублей). Данный факт знаменует собой новый шаг в развитии торгово-экономических отношений между двумя странами в сфере продовольствия. Конкретные сорта ввезенного сыра в доступных данных не детализируются.

Сыродельческая отрасль Китая достаточно развита и предлагает широкий ассортимент продукции. В стране налажено производство как традиционных европейских видов сыра (например, чеддера, моцареллы, гауды), так и уникальных местных сортов. К последним часто относятся сыры, изготовленные из молока буйволиц или молока самок яка, которые имеют особые вкусовые характеристики и высоко ценятся на внутреннем рынке и среди гурманов.

Ранее сообщалось, что поставки российского каменного угля в Китай по итогам года увеличились в 1,4 раза, а только в ноябре — на 25%. Стоимость импорта за 11 месяцев выросла на 42% в годовом сравнении, достигнув $9,71 млрд (770 млрд рублей). Таким образом, РФ вернула себе позицию лидера по экспорту ресурса в КНР.

