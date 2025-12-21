Новый год-2026
В Китае сообщили о многократном росте импорта одного ресурса из России

Объем экспорта российского угля в Китай вырос в 1,4 раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Поставки российского каменного угля в Китай по итогам года увеличились в 1,4 раза, а только в ноябре — на 25%, подсчитало РИА Новости на основе данных китайской таможни. Стоимость импорта за одиннадцать месяцев выросла на 42% в годовом сравнении, достигнув $9,71 млрд (770 млрд рублей). Таким образом РФ вернула себе позицию лидера по экспорту ресурса в КНР.

В месячном выражении поставки в октябре также показали рост в 26%, достигнув максимума с марта в 718,1 миллиона долларов. Однако в годовом выражении за этот месяц был зафиксирован спад на 20%.

Ранее из данных китайской таможни стало известно, что КНР установила рекорд по закупкам золота в России, потратив в ноябре $961 млн (76 млрд рублей). Это второй месяц подряд, когда объем импорта драгоценного металла остается на столь высоком уровне, после октября с показателем в $930 млн (75 млрд рублей).

Кроме того, в октябре Россия значительно сократила поставки никеля и изделий из него в Китай. Согласно статистическим данным, объем экспорта опустился до минимального значения с марта 2023 года. Если в сентябре доля РФ составляла около 20% китайского импорта, обеспечивая ей второе место среди поставщиков, то в октябре этот показатель упал до 2%.

Россия
Китай
уголь
экспорт
