Названа страна, установившая рекорд по закупкам российского золота Китай приобрел у России золота на $961 млн в ноябре

Китай закупил у России золота на рекордную сумму в $961 млн (76 млрд рублей) в ноябре, следует из анализа данных китайской таможни РИА Новости. Это уже второй месяц подряд столь значительных поставок, после $930 млн (75 млрд рублей) в октябре.

В аналогичный период прошлого года экспорт данного драгоценного металла не осуществлялся, а его пиковая стоимость достигала лишь $223 млн (18 млрд рублей). Общий объем китайского импорта российского золота за 11 месяцев текущего года достиг исторического максимума в $1,9 млрд (153,3 млрд рублей), что почти в девять раз превышает показатель годичной давности.

Ранее утром 17 декабря цена тройской унции серебра впервые преодолела уровень в $66 (5242 рубля), следует из информации торговой платформы Comex. На 07:14 по московскому времени котировки поднялись на 4,34%, установив абсолютный рекорд в $66,07 (5247 рублей) за унцию.

Кроме того, генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что серебро не способно стать полноценным аналогом золота для инвестиций граждан России. Она подчеркнула, что всегда присутствует риск внезапного падения цены этого металла.