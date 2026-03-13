Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:02

Легкое мясо по-французски из курочки: рецепт для весеннего похудения

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется чего-то вкусного и сытного, но без лишних калорий, этот вариант мяса по-французски становится настоящей находкой. Блюдо получается сочным, ароматным и при этом довольно лёгким — отличный вариант для весеннего меню, когда многие стараются питаться более правильно.

В этом рецепте привычную свинину заменяют куриным филе, а вместо жирного майонеза используют натуральный йогурт.

Ингредиенты: куриное филе — 2 шт. (примерно 400–450 г), помидоры — 2 шт. (200–250 г), репчатый лук — 2 шт. (около 200 г), куриное яйцо — 1 шт., твёрдый нежирный сыр — 100 г, натуральный йогурт — 1 ст. л. (20–30 г), соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу.

Куриное филе нарезают тонкими пластинами и слегка отбивают. Кусочки складывают в миску, добавляют взбитое яйцо, соль и перец, аккуратно перемешивают. Помидоры нарезают кружочками, лук — тонкими кольцами, сыр натирают на крупной тёрке.

Противень слегка смазывают маслом или застилают пергаментом. Сначала выкладывают слой лука, потом курицы, сверху кладут кружочки помидоров. Помидоры слегка смазывают натуральным йогуртом и посыпают тёртым сыром. Запекают блюдо в духовке до появления румяной золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом вкусного ужина. Куриные шницели и макароны по-итальянски. Продукты самые простые, но получается очень интересно.

Проверено редакцией
