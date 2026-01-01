Ирина Винер призналась, о чем мечтает в 2026 году больше всего

Ирина Винер призналась, о чем мечтает в 2026 году больше всего Винер: российские спортсмены должны выступать под своим флагом в 2026 году

В 2026 году российские спортсмены должны вернуться на международные соревнования под национальным флагом и гимном, заявила экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Так она ответила на вопрос корреспондента Sport24 о своей главной мечте.

Нашему спорту в 2026 году пожелаю выступать под флагом России и с нашим гимном. Это моя мечта, чтобы снова все вернулись, а наши спортсмены стояли под флагом России. По крайней мере те, кто завоевал это право, — призналась Винер.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус пяти российским спортсменкам. Среди них оказались фристайлистки Дарья Мельчакова, Лана Прусакова, Полина Рябова и Наталья Шерина, а также горнолыжница Екатерина Ткаченко.

Позже FIS предоставила нейтральный статус еще пяти российским спортсменам и двум тренерам. Среди них — фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и прыгун с трамплина Илья Маньков.

До этого министр спорта Михаил Дегтярев назвал победителей Национальной спортивной премии 2025 года. Лучшими спортсменами стали пловец Кирилл Пригода, завоевавший три медали на чемпионате мира, и велогонщица Яна Бурлакова, ставшая чемпионкой Европы. Лучшим тренером признан наставник сборной по дзюдо Виталий Макаров.