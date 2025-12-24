Цены могут вырасти на 100%: как сэкономить на лечении зубов в 2026 году

Если вы до сих пор откладывали визит к стоматологу, сейчас самое подходящее время его нанести. Врачи предупреждают, что в 2026 году лечение зубов может подорожать вдвое. При этом существуют неочевидные способы экономии на стоматологических услугах. NEWS.ru рассказывает о некоторых из них и объясняет, как сэкономить средства.

Как вырастут цены на лечение зубов в 2026 году

Визит к зубному врачу в 2026 году может сильно ударить по семейному бюджету. Врач-стоматолог Мария Балакирева заявила, что цены на стоматологические услуги могут вырасти на 50–100%.

Эксперт пояснила, что это вызвано комплексом причин. Среди ключевых факторов — усложнившаяся логистика поставок материалов и повышение ставки НДС до 22% с 1 января 2026 года.

«Мы ожидаем повышения цен в клиниках и уже постепенно информируем об этом пациентов», — отметила Балакирева.

При этом, по словам стоматолога, рост доходов врачей не будет пропорционален увеличению цен на услуги. Она также подчеркнула, что резкое подорожание может привести к тому, что часть пациентов откажется от необходимого лечения из-за его недоступности.

Между тем есть несколько способов, которые позволят сэкономить на стоматологических услугах.

Как меньше платить за лечение зубов

Бесплатная стоматология

Далеко не все знают, что часть стоматологических услуг можно получить бесплатно. Это право гарантирует полис ОМС. По нему можно пройти срочное лечение в любой больнице страны, а плановое — в поликлинике по месту жительства. Список процедур, входящих в программу, устанавливает государство. Они доступны всем застрахованным гражданам.

В перечень бесплатных стоматологических услуг входят:

осмотр и консультация стоматолога;

проведение анестезии;

лечение зубов и десен;

удаление больного зуба;

удаление новообразований;

рентген и ортопантомография по показаниям;

снятие зубного камня;

хирургия воспалительных заболеваний полости рта;

лечение заболеваний слюнных желез;

лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава;

лечение травм органов полости рта и лицевых кожных покровов лица;

лечение травм челюстной области (вправление вывихов).

Кроме того, в этот перечень включены все необходимые для лечения материалы и лекарственные препараты, в том числе обезболивание и вспомогательные расходные материалы (перевязочные средства, шприцы и др.)

Несовершеннолетним по полису ОМС проводится бесплатный профилактический осмотр у стоматолога.

Налоговый вычет

Можно вернуть часть затрат на стоматологическое лечение благодаря налоговому вычету. Но важно понять главный принцип: государство возвращает вам часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ). Это значит, что право на возврат 13% есть только у официально работающих граждан, с зарплаты которых ежемесячно удерживается налог. Самозанятые, индивидуальные предприниматели на упрощенке (УСН) и безработные, не платящие НДФЛ, не смогут получить вычет.

Компенсация положена в том числе за услуги стоматолога, которые вы оплатили для супруга, родителей или детей (до 18 лет, а для студентов-очников — до 24 лет). При этом существует годовой лимит: разрешается вернуть 13% от суммы расходов, но не более чем с 150 тысяч рублей. Таким образом, максимальная сумма, которую можно получить, составляет 19 500.

Например, вы потратили на лечение зубов 100 тысяч рублей. Вычет составит 13 тысяч (13% от 100 тысяч). Если вы заплатили 200 тысяч рублей, то вычет будет рассчитан с суммы в размере 150 тысяч, то есть составит 19 500.

Важно помнить, что лимит в 150 тысяч рублей — это общий потолок для всех социальных вычетов (в частности, на лечение и обучение), которые вы заявили за себя и близких. Допустим, вы потратили за год 30 тысяч на стоматологию, 50 тысяч — на операцию матери и 40 тысяч — на курсы для ребенка. Несмотря на общие расходы в сумме 120 тысяч, вы сможете вернуть 13% только с 150 тысяч, то есть максимум 19 500 рублей.

Однако при дорогостоящем лечении лимит суммы вычета не ограничен. Можно вернуть часть уплаченного НДФЛ от всех потраченных денег. Согласно правительственному перечню, к дорогостоящим услугам в стоматологии относятся сложные случаи протезирования на имплантатах. Это касается ситуаций, когда поставить обычный протез или мост невозможно из-за сильной убыли или повреждения костной ткани челюсти. Проще говоря, в этом случае без имплантации не обойтись.

При оплате стоматологических услуг нужно собирать и сохранять все чеки, заявил NEWS.ru генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. «Чтобы чеки не исчезли в связи с выцветанием, их можно загрузить путем сканирования QR-кода в мобильном приложении ФНС „Налоги ФЛ“ и внести в категорию расходов», — отметил эксперт.

По словам Мехтиева, по завершении года необходимо обратиться в медицинское учреждение и получить «справку для ФНС», а затем сдать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ за прошедший год не позднее 30 апреля следующего года.

Льготы на протезирование зубов

Государство может бесплатно предоставить возможность изготовления и ремонта зубных протезов. Право на эту льготу на федеральном уровне имеют определенные категории граждан. К ним, в частности, относятся:

военнослужащие и граждане, призванные на сборы;

сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН, противопожарной службы, таможни и службы судебных приставов;

уволенные со службы в органах внутренних дел и ставшие инвалидами из-за травмы или заболевания, полученных на службе;

офицеры, уволенные с военной службы по возрасту, состоянию здоровья или сокращению, имеющие выслугу от 20 лет;

граждане, имеющие звание Героя Советского Союза, Героя РФ, полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ, полного кавалера ордена Трудовой Славы.

Помимо федеральных льгот, право на бесплатное протезирование может быть установлено на местном уровне. Региональные или городские власти формируют собственные программы поддержки и утверждают список категорий граждан, которые могут на них рассчитывать.

В региональных перечнях значатся ветераны труда и Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, инвалиды, пенсионеры, а также лица, пострадавшие от политических репрессий или имеющие доход ниже прожиточного минимума. Нередко в этот список включают участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Конкретные условия и порядок получения льготы стоит уточнять в органах социальной защиты по месту жительства.

Как еще можно сэкономить на услугах стоматологов

Стоматолог, врач-ординатор Анна Портная советует пациентам делать основной акцент на профилактике, поскольку регулярные осмотры и гигиена помогают избежать более серьезных и затратных проблем в будущем.

«Перед началом длительного и дорогого лечения рекомендуется получить платные консультации в нескольких клиниках, чтобы сравнить предложения», — отметила она.

Необходимо уточнять возможность оформления рассрочки платежа, которую предлагают многие медицинские центры, добавила собеседница NEWS.ru.

