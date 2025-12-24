Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 21:00

Цены могут вырасти на 100%: как сэкономить на лечении зубов в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Если вы до сих пор откладывали визит к стоматологу, сейчас самое подходящее время его нанести. Врачи предупреждают, что в 2026 году лечение зубов может подорожать вдвое. При этом существуют неочевидные способы экономии на стоматологических услугах. NEWS.ru рассказывает о некоторых из них и объясняет, как сэкономить средства.

Как вырастут цены на лечение зубов в 2026 году

Визит к зубному врачу в 2026 году может сильно ударить по семейному бюджету. Врач-стоматолог Мария Балакирева заявила, что цены на стоматологические услуги могут вырасти на 50–100%.

Эксперт пояснила, что это вызвано комплексом причин. Среди ключевых факторов — усложнившаяся логистика поставок материалов и повышение ставки НДС до 22% с 1 января 2026 года.

«Мы ожидаем повышения цен в клиниках и уже постепенно информируем об этом пациентов», — отметила Балакирева.

При этом, по словам стоматолога, рост доходов врачей не будет пропорционален увеличению цен на услуги. Она также подчеркнула, что резкое подорожание может привести к тому, что часть пациентов откажется от необходимого лечения из-за его недоступности.

Между тем есть несколько способов, которые позволят сэкономить на стоматологических услугах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как меньше платить за лечение зубов

Бесплатная стоматология

Далеко не все знают, что часть стоматологических услуг можно получить бесплатно. Это право гарантирует полис ОМС. По нему можно пройти срочное лечение в любой больнице страны, а плановое — в поликлинике по месту жительства. Список процедур, входящих в программу, устанавливает государство. Они доступны всем застрахованным гражданам.

В перечень бесплатных стоматологических услуг входят:

  • осмотр и консультация стоматолога;
  • проведение анестезии;
  • лечение зубов и десен;
  • удаление больного зуба;
  • удаление новообразований;
  • рентген и ортопантомография по показаниям;
  • снятие зубного камня;
  • хирургия воспалительных заболеваний полости рта;
  • лечение заболеваний слюнных желез;
  • лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава;
  • лечение травм органов полости рта и лицевых кожных покровов лица;
  • лечение травм челюстной области (вправление вывихов).

Кроме того, в этот перечень включены все необходимые для лечения материалы и лекарственные препараты, в том числе обезболивание и вспомогательные расходные материалы (перевязочные средства, шприцы и др.)

Несовершеннолетним по полису ОМС проводится бесплатный профилактический осмотр у стоматолога.

Налоговый вычет

Можно вернуть часть затрат на стоматологическое лечение благодаря налоговому вычету. Но важно понять главный принцип: государство возвращает вам часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ). Это значит, что право на возврат 13% есть только у официально работающих граждан, с зарплаты которых ежемесячно удерживается налог. Самозанятые, индивидуальные предприниматели на упрощенке (УСН) и безработные, не платящие НДФЛ, не смогут получить вычет.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Компенсация положена в том числе за услуги стоматолога, которые вы оплатили для супруга, родителей или детей (до 18 лет, а для студентов-очников — до 24 лет). При этом существует годовой лимит: разрешается вернуть 13% от суммы расходов, но не более чем с 150 тысяч рублей. Таким образом, максимальная сумма, которую можно получить, составляет 19 500.

Например, вы потратили на лечение зубов 100 тысяч рублей. Вычет составит 13 тысяч (13% от 100 тысяч). Если вы заплатили 200 тысяч рублей, то вычет будет рассчитан с суммы в размере 150 тысяч, то есть составит 19 500.

Важно помнить, что лимит в 150 тысяч рублей — это общий потолок для всех социальных вычетов (в частности, на лечение и обучение), которые вы заявили за себя и близких. Допустим, вы потратили за год 30 тысяч на стоматологию, 50 тысяч — на операцию матери и 40 тысяч — на курсы для ребенка. Несмотря на общие расходы в сумме 120 тысяч, вы сможете вернуть 13% только с 150 тысяч, то есть максимум 19 500 рублей.

Однако при дорогостоящем лечении лимит суммы вычета не ограничен. Можно вернуть часть уплаченного НДФЛ от всех потраченных денег. Согласно правительственному перечню, к дорогостоящим услугам в стоматологии относятся сложные случаи протезирования на имплантатах. Это касается ситуаций, когда поставить обычный протез или мост невозможно из-за сильной убыли или повреждения костной ткани челюсти. Проще говоря, в этом случае без имплантации не обойтись.

При оплате стоматологических услуг нужно собирать и сохранять все чеки, заявил NEWS.ru генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. «Чтобы чеки не исчезли в связи с выцветанием, их можно загрузить путем сканирования QR-кода в мобильном приложении ФНС „Налоги ФЛ“ и внести в категорию расходов», — отметил эксперт.

По словам Мехтиева, по завершении года необходимо обратиться в медицинское учреждение и получить «справку для ФНС», а затем сдать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ за прошедший год не позднее 30 апреля следующего года.

Льготы на протезирование зубов

Государство может бесплатно предоставить возможность изготовления и ремонта зубных протезов. Право на эту льготу на федеральном уровне имеют определенные категории граждан. К ним, в частности, относятся:

  • военнослужащие и граждане, призванные на сборы;
  • сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН, противопожарной службы, таможни и службы судебных приставов;
  • уволенные со службы в органах внутренних дел и ставшие инвалидами из-за травмы или заболевания, полученных на службе;
  • офицеры, уволенные с военной службы по возрасту, состоянию здоровья или сокращению, имеющие выслугу от 20 лет;
  • граждане, имеющие звание Героя Советского Союза, Героя РФ, полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ, полного кавалера ордена Трудовой Славы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помимо федеральных льгот, право на бесплатное протезирование может быть установлено на местном уровне. Региональные или городские власти формируют собственные программы поддержки и утверждают список категорий граждан, которые могут на них рассчитывать.

В региональных перечнях значатся ветераны труда и Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, инвалиды, пенсионеры, а также лица, пострадавшие от политических репрессий или имеющие доход ниже прожиточного минимума. Нередко в этот список включают участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Конкретные условия и порядок получения льготы стоит уточнять в органах социальной защиты по месту жительства.

Как еще можно сэкономить на услугах стоматологов

Стоматолог, врач-ординатор Анна Портная советует пациентам делать основной акцент на профилактике, поскольку регулярные осмотры и гигиена помогают избежать более серьезных и затратных проблем в будущем.

«Перед началом длительного и дорогого лечения рекомендуется получить платные консультации в нескольких клиниках, чтобы сравнить предложения», — отметила она.

Необходимо уточнять возможность оформления рассрочки платежа, которую предлагают многие медицинские центры, добавила собеседница NEWS.ru.

