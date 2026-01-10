Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 10:48

План «Ковер» объявили сразу в двух аэропортах Северной Осетии

В аэропортах Владикавказа и Моздока ввели план «Ковер»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
План «Ковер», который предполагает временные ограничения на использование воздушного пространства, был введен в аэропорту Владикавказа и городе Моздоке в Северной Осетии, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло. По его словам, на территории Северной Осетии действует режим беспилотной опасности. Он также попросил жителей сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.

В аэропорту «Владикавказ» и в Моздоке объявлен план «Ковер», — написал глава региона.

Ранее в Калужской области из-за падения осколков украинского дрона было повреждено остекление частного дома. Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что никто не пострадал. По его словам, силами ПВО уничтожены четыре беспилотника над территорией Дзержинского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов, а также на окраине города Калуги.

До этого в Октябрьском районе Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, никто не пострадал. На место происшествия выехали пожарные.

