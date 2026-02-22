Зимняя Олимпиада — 2026
Экс-жена принца Эндрю сбежала из Британии

Daily Mail: скандал вокруг Эпштейна вынудил экс-жену принца Эндрю уехать

Сара Фергюсон
Бывшая супруга брата короля Карла III, принца Эндрю, Сара Фергюсон покинула Великобританию, передает Daily Mail. Причиной, по данным издания, стал скандал из-за связи мужчины с известным финансистом Джеффри Эпштейном.

66-летняя Сара уехала в швейцарскую клинику сразу после Рождества и находилась там до конца января. Стоимость лечения там составляет 13 тыс. фунтов стерлингов в день (1,3 млн рублей). Где она находится в настоящее время — неизвестно.

Тем временем историк и королевский биограф Эндрю Мортон предположил, что расследование в отношении младшего брата короля Карла III станет критической точкой для будущего всей британской монархии. Эксперт полагает, что секс-скандал с участием монаршей особы заставит многие страны Содружества пересмотреть свои связи с короной.

До этого появилась информация, что Карл III дал полиции полный доступ к архивам Букингемского дворца, касающимся деятельности принца Эндрю. Решение охватывает электронную переписку, внутренние документы и правительственные файлы, созданные в период работы герцога Йоркского на посту торгового представителя Великобритании.

