22 февраля 2026 в 20:27

«Вау»: Трамп поделился впечатлениями от победы сборной США по хоккею на ОИ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп поздравил в соцсети Truth Social представителей сборной США по хоккею, которые стали олимпийскими чемпионами через 46 лет. Последний раз американцы завоевывали золото в 1980 году.

Поздравляем нашу великолепную сборную США по хоккею! Они завоевали золото! Вау! — написал республиканец.

Ранее сообщалось, что сборная США завоевала титул олимпийских чемпионов по хоккею, обыграв команду Канады в овертайме со счетом 2:1. Счет открыл американский хоккеист Мэтт Болди. После него передачи на свой счет записали Остон Мэттьюс и Куинн Хьюз. Несколько раз ворота сборной США «спас» вратарь Коннор Хеллебайк.

До этого стало известно, что в финале Олимпийских игр женская сборная Швеции по керлингу под руководством скипа Анны Хассельборг одержала победу над командой Швейцарии. Команда выиграла со счетом 6:5. Женская сборная Швеции в четвертый раз стала олимпийским чемпионом по керлингу. Команда Швейцарии в третий раз заняла второе место на Олимпиаде.

Сборная США занимает первое место в истории Олимпийских игр по общему количеству медалей (3128 награды). Второе место оказалось у России и СССР, чьи спортсмены завевали 2011 медалей.

Дональд Трамп
хоккей
Олимпиада
медали
