22 февраля 2026 в 19:48

Повар раскрыл меню для добровольцев на СВО

Повар Дин-Сэн: добровольцы едят домашнюю кухню на СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Питание в лагере добровольцев «БАРС-Брянск» организовано по принципу домашней кухни и включает сытные, калорийные блюда, рассказал повар бригады с позывным Дин-Сэн. Он отметил, что бойцы особенно ценят борщ, передает ИС «Вести».

Пытаемся все сделать, в основном как-то [пользуется спросом] борщ. Мы стараемся готовить ближе к домашней кухне, — поделился Дин-Сэн.

В меню также часто встречается гречневая каша с мясными добавками. Телеведущий и создатель документального фильма «208 неделя СВО» Владимир Соловьев тоже отведал пищу в лагере, отметив ее неплохой вкус.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что в Сумской области ВСУ оказались в окружении без снабжения. По его словам, украинские солдаты вынуждены есть снег.

Также им не поступают боеприпасы и они даже не могу вывезти раненых бойцов. По перехваченным переговорам, солдаты жалуются на отсутствие воды и невозможность растопить снег из-за запрета на костры, а также на отсутствие ресурсов для обслуживания оружия.

