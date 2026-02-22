Названы возможные сроки удара США по Ирану

Существует вероятность, что Соединенные Штаты Америки могут ударить по Ирану 23 или 24 февраля, передает Bild. Бывший агент ЦРУ и информатор Джон Кириаку заявил, что в администрации президента США сторонниками такого хода являются госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Против этого шага выступили вице-президент Джей Ди Вэнс и руководитель национальной разведки Тулси Габбард.

Бывший агент ЦРУ и информатор Джон Кириаку утверждает, что американское правительство тем временем якобы приняло решение о военном ударе. <…> Источник в Белом доме сообщил ему, что нападение может последовать в понедельник или во вторник, — говорится в материале.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился разработать систему управления на случай своей смерти или конфликта с США. Часть своих полномочий он передал узкому кругу доверенных лиц. Хаменеи также дал указание разработать многоуровневую систему преемственности, охватывающую как военную, так и гражданскую сферы. Руководители должны будут определить до четырех потенциальных заместителей на случай, если связь с верховным лидером прервется или он погибнет.