22 февраля 2026 в 19:34

Захарова поставила на место сомневающихся в помощи России

Захарова заявила, что Россия продолжает поддерживать Кубу и Иран

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия помогает союзникам, включая Кубу и Иран, вопреки тому, что говорят недруги, сообщила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, ей смешно слушать тех, кто сомневается в умении Москвы оказывать поддержку и защищать.

Мы проводим нашу политику, мы оказываем поддержку нашим друзьям, нашим союзникам — такую, без которой я не уверена, что они могли бы сохранить и свою государственность, и уж точно удар был бы по населению этих стран колоссальным с учетом тех ограничений, блокады, торговых войн, да и просто, так сказать, вмешательств во внутренние дела, вплоть до совершения диверсий, — заявила дипломат.

Захарова напомнила, что Россия оказывала значительную помощь Кубе и сирийскому народу, а также поддерживала другие страны, в том числе в период пандемии. По ее словам, тогда кубинцев и венесуэльцев буквально дожимали западными ограничениями, которые фактически представляли собой блокаду. Говоря об Иране, она отметила, что сотрудничество строится на договорной базе, практической дипломатии и работе в международных организациях.

Ранее Захарова подтвердила, что Москва защитит национальные интересы в дипломатическом бою, как бы ни корежило недругов. По ее словам, подобной позиции Москва придерживается в том числе в переговорах с дружественными странами.

Куба
Иран
Мария Захарова
союзники
