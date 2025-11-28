День матери
28 ноября 2025 в 12:02

Россиянам рассказали, стоит ли замораживать красную икру

Президент ВАРПЭ Зверев: качество красной икры из-за заморозки может ухудшиться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Качество красной икры из-за неправильной заморозки может ухудшиться, заявил ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Он пояснил, что этот продукт имеет короткий срок хранения. В качестве альтернативы эксперт предложил покупать уже замороженную икру в магазинах, где она, как правило, хранится при соблюдении всех необходимых условий.

Весовая красная икра имеет короткий срок хранения, а при неправильной заморозке <…> качество продукта испортится, — сказал Зверев.

Ранее стало известно, что излюбленные россиянами деликатесы — икра и красная рыба — перед новогодними праздниками могут подорожать в рознице на 5–7%. Как отмечает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко, несмотря на то что абсолютные ценовые показатели могут превысить указанные уровни, темпы их роста будут все же ниже рекордных прошлогодних значений.

До этого глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что красную икру можно хранить в холодильнике год без потери в качестве. При этом банка должна быть закрыта, добавил он.

