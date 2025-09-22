Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в октябре 2025-го

Рост потребительских цен в России, наконец, начал замедляться. По данным ЦБ, годовая инфляция снизилась с 8,79% в июле до 8,14% в августе. Тем не менее осенью россиян ждет очередное повышение цен. Рассказываем, какие товары подорожают, а какие, напротив, могут подешеветь в октябре.

Какие продукты и товары подорожают в октябре

Овощи

Динамика цен на продукты во многом будет носить сезонный характер. В октябре вырастут цены на овощи, не подлежащие длительному хранению. Это огурцы, кабачки, баклажаны, сладкий перец, помидоры, перечисляет в беседе с NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

«Учитывая динамику прошлых лет, ожидается, что огурцы вырастут в цене минимум на 8–12%, помидоры — на 12–15%», — уточняет он.

Гораздо более ощутимо подорожают кабачки, баклажаны и перец. Сезон их производства в сентябре подходит к концу, а октябрь — это межсезонье. Распродаются остатки российской продукции, и на рынке расширяется предложение импортных овощей, которые всегда ощутимо дороже российских, объясняет Плугов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Так, по данным «АБ-Центра», с конца сентября по конец октября 2024 года цены на кабачки в Москве в мелкооптовом звене выросли на 62,5% (с 80 до 130 рублей за килограмм), на баклажаны — на 77,8% (с 90 до 160 рублей), а на болгарский перец — на 37% (с 135 до 185 рублей).

«Сопоставимый рост цен ожидается и в текущем году, хотя он будет несколько сглажен крепким рублем. Самые оптимистичные оценки по кабачкам, баклажанам и перцу — рост в пределах 35–40%», — говорит Плугов.

Яйца

В годовом выражении цены на куриные яйца не вырастут, но именно за октябрь (по отношению к сентябрю) из-за сезонного сокращения производства их стоимость увеличится в пределах 5%, прогнозирует Плугов.

«Это несколько ниже среднегодового роста цен за этот период за прошедшие пять лет — на уровне 8,4%», — добавляет эксперт.

Молочная продукция

В октябре традиционно растут цены на сырое молоко и, как следствие, на молочные продукты.

В целом в четвертом квартале ежегодно производство молока заметно снижается, что наряду с сезонным повышением себестоимости толкает цены вверх, поясняет Плугов. «Однако если брать исключительно октябрь, то этот рост, как правило, незначительный — 1–2%», — отмечает он.

Цех производства молочной и кисломолочной продукции на заводе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Рыба

По мнению эксперта экономического факультета РУДН Хаджимурада Белхароева, в октябре начнет дорожать рыбная продукция, которая пользуется повышенным спросом в осенне-зимний период.

«Рыба тоже будет дорожать, включая икру. В октябре, полагаю, на 10–12%. Далее цены продолжат плавно расти вплоть до Нового года, а после стабилизируются», — ожидает собеседник NEWS.ru.

Сезонные товары

В октябре будут дорожать сезонные товары — одежда, обогревательная техника, зимняя резина, перечисляет эксперт по работе на маркетплейсах и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов.

«В среднем по рынку цены, скажем, на теплые свитера и зимние куртки уверенно вырастут на 10%, а в некоторых категориях — на 20%», — говорит собеседник NEWS.ru.

Гарантированно подорожают товары для Хеллоуина — маскарадные костюмы, наборы для розыгрышей, украшения к празднику и т.п. «Чем ближе к дате [31 октября] — тем выше будет цена. Хотите себе классный костюм на Хеллоуин? Тогда покупайте его в сентябре. Это самая выгодная история. Потом будет значительно дороже», — предупреждает Попов.

Костюмы и украшения для Хеллоуина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бензин

«Стоимость литра бензина марки АИ-92 может вырасти на 20–50 копеек, закрепившись в диапазоне 58–60 рублей. Для АИ-95 прогнозируется уровень 61–63 рубля. Дизельное топливо подорожает чуть заметнее из-за сезонного увеличения спроса и перехода на зимние стандарты», — говорит NEWS.ru владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

Среди причин эксперт называет рост нефтяных котировок, плановые ремонты на НПЗ и «изменение логистики». «При этом государство продолжает удерживать ситуацию под контролем: демпферные механизмы и ограничения экспорта позволяют сглаживать возможные скачки цен», — замечает Иванов. Поэтому сильного подорожания в октябре не ожидается, рост останется «в пределах инфляции», уверен он.

Недвижимость

В крупных городах новостройки продолжат дорожать, что связано с сохраняющимся спросом и активной реализацией льготной ипотеки, говорит директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

«Цены могут вырасти в среднем на 1–1,5%, особенно в проектах эконом- и комфорт-класса», — отмечает он в разговоре с NEWS.ru. По словам эксперта, общая ситуация на рынке недвижимости остается «сбалансированной»: действующие меры господдержки сдерживают резкие колебания цен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие товары и услуги подешевеют в октябре

Овощи борщевого набора

В сентябре цены на картофель, морковь, капусту, свёклу и лук заметно падают и продолжат снижаться в октябре, хотя и не так активно.

«В текущем году октябрьское ослабление цен на овощи борщевого набора будет находиться в пределах 3–5%. В ноябре наступит ценовое плато», — указывает Плугов.

Яблоки

В этом году цены на яблоки в целом заметно выше, чем в прошлом. Однако на фоне сезонного снижения оптовых цен стоимость яблок в рознице снизится на 8–12%, полагает Плугов.

Сахар

Сезон производства сахара в России приходится на период со второй половины августа по середину января.

Октябрь — это пик сезона, в этом месяце производится порядка четверти годового объема сахара. Поэтому осенью можно смело ожидать падения цен на продукт. По словам Плугова, оно будет особенно заметным в ноябре, но и в октябре сахар подешевеет — на 1–3%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кредиты и вклады

Ожидаемого многими снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% не произошло. Регулятор понизил ее лишь на 1 процентный пункт — до 17% годовых. И банки обязательно учтут замедление скорости снижения «ключа» в своей деятельности, предупреждает генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

«Для пользователей банковских услуг это будет означать некоторую „стабилизацию“ процентных ставок по депозитам — банки перестанут их понижать такими же темпами, как в сентябре», — объясняет собеседник NEWS.ru.

А вот снижать ставки по кредитам у них критической необходимости нет. Но лучшим заемщикам (с невысокой долговой нагрузкой) банки могут пойти навстречу и предлагать более низкие ставки в индивидуальном порядке, обнадеживает Мехтиев.

