Средняя розничная стоимость бензина в России снижается третью неделю подряд, достигнув 65,04 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. С 17 по 24 ноября цена уменьшилась на 0,26%, тогда как дизельное топливо подорожало на 0,55% до 75,21 рубля за литр.

На предыдущей неделе бензин подешевел на 0,2%, а дизтопливо стало дороже на 0,32%. Согласно данным мониторинга, стоимость отдельных марок бензина за указанный период снизилась: Аи-92 подешевел на 0,36% до 61,88 рубля за литр, а Аи-95 уменьшился в цене на 0,21% до 67,07 рубля.

Ранее глава Российского топливного союза Евгений Аркуша сообщил, что Росстат получает информацию как от независимых автозаправочных станций, так и от нефтяных компаний, что часто приводит к значительному разбросу цен. По его словам, независимые АЗС получили возможность уменьшать стоимость.

Кроме того, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы заявила о способности властей сдерживать увеличение цен на бензин без ускорения инфляционных процессов. По ее словам, подорожание топлива представляет собой единичный фактор.