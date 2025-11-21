Глава РТС объяснил, как формируется статистика цен на бензин Глава РТС Аркуша: Росстат собирает данные с независимых АЗС и нефтяных компаний

Росстат собирает данные как с независимых АЗС, так и с нефтяных компаний, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. Он отметил, что из-за этого цены зачастую сильно различаются.

Росстат оценивает цены по всей стране, учитывая цены независимых АЗС и цены винков (нефтяные компании), к сожалению, начиная с лета, когда резко вверх пошли оптовые цены, винки цены сдерживали в пределах инфляции так называемой, а независимые были вынуждены поднимать существенно выше, — рассказал Аркуша.

Глава РТС объяснил, что сейчас у независимых АЗС появилась возможность снижать цены, однако они все еще остаются выше, чем у независимых компаний. По его мнению, рост цен на топливо все еще остается выше, чем уровень потребительских цен.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что цены на топливо оптом и в розницу снижаются. Он отметил, что уверен в дальнейшем падении стоимости.