Новак заявил о снижении цен на топливо в опте и рознице

Оптовые цены на топливо и цены на АЗС снижаются, заявил вице-премьер России Александр Новак. Он уверен в дальнейшем падении цен, сообщает «Интерфакс».

Оптовые цены скорректировались вниз, частично уже скорректировались вниз и цены на заправках. Уверен, что и дальше будут корректироваться вслед за оптовыми ценами. Это тоже носит инерционный характер, но мы видим, что уже на независимых заправках цены снижаются, – сказал Новак.

Среди факторов, которые влияют на стабилизацию биржевых цен на топливо, вице-премьер отметил запрет на экспорт нефтепродуктов, сезонное снижение спроса и увеличение производства в связи с завершением ремонтов на НПЗ.

Ранее данные на сайте Росстата показали, что розничные цены на бензин в России продемонстрировали снижение впервые с марта предыдущего года. Средняя стоимость литра уменьшилась на 0,2%, достигнув отметки 65,34 рубля. Дизельное топливо показало противоположную динамику, подорожав на 0,2% до 74,56 рубля за литр. Снижение цен было зафиксировано в 36 субъектах федерации, тогда как в 29 регионах наблюдался рост. Наибольшее снижение цен отмечено в Брянской области, где бензин подешевел на 2,9%.