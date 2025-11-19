Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 17:52

Новак заявил о снижении цен на топливо в опте и рознице

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Оптовые цены на топливо и цены на АЗС снижаются, заявил вице-премьер России Александр Новак. Он уверен в дальнейшем падении цен, сообщает «Интерфакс».

Оптовые цены скорректировались вниз, частично уже скорректировались вниз и цены на заправках. Уверен, что и дальше будут корректироваться вслед за оптовыми ценами. Это тоже носит инерционный характер, но мы видим, что уже на независимых заправках цены снижаются, – сказал Новак.

Среди факторов, которые влияют на стабилизацию биржевых цен на топливо, вице-премьер отметил запрет на экспорт нефтепродуктов, сезонное снижение спроса и увеличение производства в связи с завершением ремонтов на НПЗ.

Ранее данные на сайте Росстата показали, что розничные цены на бензин в России продемонстрировали снижение впервые с марта предыдущего года. Средняя стоимость литра уменьшилась на 0,2%, достигнув отметки 65,34 рубля. Дизельное топливо показало противоположную динамику, подорожав на 0,2% до 74,56 рубля за литр. Снижение цен было зафиксировано в 36 субъектах федерации, тогда как в 29 регионах наблюдался рост. Наибольшее снижение цен отмечено в Брянской области, где бензин подешевел на 2,9%.

топливо
цены
цены на топливо
АЗС
Александр Новак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жалко как»: Сладков сообщил о тяжелой потере среди ветеранов СВО
В ГД ответили, что министр армии США может предложить России на переговорах
Душил пакетами: дети попали в кружок к подражателю страшного маньяка
В ГД ответили, как новый закон облегчит Банку РФ проверку кредитных историй
В России проиндексируют страховые пенсии
Захарова раскрыла правду о «соглашениях» России и США по Украине
Командиры ВСУ не предупредили бойцов об одной детали в Красноармейске
Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России
Названа неочевидная причина приостановки публикаций НАБУ по делу Миндича
В Крыму рассказали, как выросло число агротуристических предприятий
Россиянка сняла на видео бегающих по прилавку с выпечкой крыс
НАБУ перестало публиковать материалы дела Миндича
Петербург начали украшать к Новому году
Эрдоган и Зеленский начали переговоры по Украине
Стало известно, почему россияне не любят отдыхать на Кюрасао
Следователи показали фото машины ГАИ, которую поджег подросток
В ГД раскрыли, сколько у РФ осталось времени на предотвращение войны с НАТО
Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году
Экс-премьер Молдавии пришел к неутешительному выводу о вступлении в ЕС
На Марсе обнаружили камень из другой части Солнечной системы
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.