Бензин в России подешевел впервые за полтора года Росстат: средняя цена бензина в России снизилась впервые за полтора года

Впервые с марта предыдущего года розничные цены на бензин в России продемонстрировали снижение, следует из данных на сайте Росстата. Отмечается, что средняя стоимость литра уменьшилась на 0,2%, достигнув отметки 65,34 рубля.

При этом дизельное топливо показало противоположную динамику, подорожав на 0,2% до 74,56 рубля за литр. Снижение цен было зафиксировано в 36 субъектах федерации, тогда как в 29 регионах наблюдался рост.

Общий уровень инфляции в стране за отчетный период составил 0,09%. Наибольшее снижение цен отмечено в Брянской области, где бензин подешевел на 2,9%.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пленарном заседании Госдумы: власти смогут сдержать рост цен на бензин. По ее словам, повышение стоимости топлива носит разовый характер и не приведет к ускорению инфляции. Такие факторы, как повышение акцизов, НДС и тарифов ЖКХ, не создают постоянного инфляционного давления, добавила Набиуллина.

До этого эксперты заявили, что снижение биржевых цен на топливо не всегда быстро приводит к удешевлению бензина на АЗС. По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павла Севостьянова, розничная стоимость зависит от многих факторов: наценок сетей, логистических расходов, налогов и текущих запасов топлива. При этом, как указали эксперты, ждать падения цен на дизель в преддверии начала зимнего сезона точно не стоит.