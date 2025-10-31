Биржевые цены на бензин рухнули на 11%: когда подешевеет топливо на АЗС

Биржевые цены на бензин рухнули на 11%: когда подешевеет топливо на АЗС

Поставщики начали снижать биржевые цены на топливо. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Только за четыре торговых дня бензин АИ-92 подешевел на 11%, дизтопливо — на 9,6%. NEWS.ru рассказывает, когда и как снизятся цены на АЗС.

Что сейчас происходит с ценами на топливо

ФАС зафиксировала резкое падение цен на топливо на бирже. Согласно сообщению Федеральной антимонопольной службы, в период с 24 по 29 октября стоимость нефтепродуктов значительно снизилась. По данным ведомства, бензин АИ-92 подешевел на 11,2%, АИ-95 — на 6,9%, а дизельное топливо — на 9,6%.

Динамика цен за неделю:

АИ-92: с 74 218 до 66 745 рублей за тонну;

АИ-95: с 79 124 до 74 014 рублей за тонну

Дизельное топливо: с 64 461 до 58 840 рублей за тонну.

Как будут снижаться цены на бензин в рознице

Снижение цен на топливо на бирже — это хорошая новость, но ждать быстрого падения цен на АЗС не стоит, считает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

«Снижение стоимости АИ-92 и дизтоплива на бирже — это результат комплексных мер, от запрета на экспорт для непроизводителей до сезонного снижения спроса и восстановления работы НПЗ после летних ремонтов», — рассказал эксперт.

Розничный рынок работает по другой логике. Крупные вертикально интегрированные компании, контролирующие около 70% рынка, обеспечивают себя собственным производством и не зависят от биржевых котировок напрямую, объяснил Иванов. «Таким образом, основной эффект от снижения мы увидим не в падении цен, а в исчезновении дефицита на независимых АЗС», — указал он.

По словам эксперта, осенью многие из АЗС временно прекращали закупки из-за убыточности — оптовые цены превышали розничные, которые ФАС жестко контролирует. Теперь ситуация нормализуется, и топливо вновь появится на небольших заправках.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев предположил, что падение стоимости топлива на бирже может быть связано с сезонным снижением спроса в период длинных ноябрьских праздников, когда многие россияне уезжают на отдых. Для подтверждения устойчивой тенденции необходимо наблюдать динамику цен как минимум в течение семи дней. Более ясная картина сложится к концу текущей рабочей недели, отметил эксперт.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По его словам, только сохранение негативной динамики в ноябре позволит говорить о формировании стабильного тренда к удешевлению топлива.

Почему подешевевшее топливо на бирже не всегда «доезжает» до заправок

Эксперты объясняют, что снижение биржевых цен на топливо не всегда быстро приводит к удешевлению бензина на АЗС. Как объясняет NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов, розничная стоимость зависит от многих факторов: наценок сетей, логистических расходов, налогов и текущих запасов топлива.

Председатель транспортного комитета «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Марченко уточнил в беседе с NEWS.ru, что компании, владеющие крупными сетями АЗС, обычно имеют собственные нефтеперерабатывающие заводы, поэтому биржевые котировки на них практически не влияют. Значительное снижение цен могут предложить в основном небольшие частные заправки, которые закупают топливо непосредственно на бирже.

Что будет с ценами на топливо дальше

Снижение биржевых цен на топливо может частично отразиться на стоимости топлива на АЗС в течение одной-двух недель, а вот полное изменение ценовой политики займет более продолжительное время, считает Севостьянов.

Кроме того, компании часто аккуратно корректируют цены, чтобы обеспечить устойчивость поставок и избежать резких колебаний. Если текущая динамика сохранится, потребители увидят постепенное снижение, хотя вряд ли оно будет полностью симметричным к биржевому падению, отметил он.

Говоря о розничных ценах, Иванов подчеркнул, что здесь действует принцип «растут быстро, снижаются медленно». Он ожидает умеренного повышения в пределах 1–1,5% в ноябре: литр АИ-92 подорожает до 62–63 рублей, а АИ-95 — до 67–69 рублей в зависимости от региона.

«В ближайшие пару недель, в зависимости от сроков поставки топлива железной дорогой или автомобильным транспортом, можно ожидать понижательной коррекции розничных цен на „независимых“ АЗС, неконтролируемых вертикально-интегрированными нефтяными компаниями», — полагает эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По прогнозу зампредседателя комитета по энергетике Госдумы Юрия Станкевича, в ближайшие две недели на независимых АЗС цены будут постепенно снижаться. Сроки коррекции будут зависеть от логистики — скорости поставок железнодорожным и автомобильным транспортом.

Сильнее всего, по словам Станкевича, цены упадут в регионах, где в сентябре–октябре наблюдался максимальный разрыв в стоимости топлива. В Дальневосточном регионе, Сибири, Крыму и ряде субъектов Южного федерального округа разница в цене между независимыми АЗС и заправками крупных нефтяных компаний достигала 10–20 рублей за литр из-за дефицита топлива.

А вот ждать падения цен на дизель в преддверии начала зимнего сезона точно не стоит, предупредил Александр Марченко. Даже несмотря на то, что в этом году стоимость дизеля и так чрезмерно высока, добавил он.

Читайте также:

Санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа: что будет с ценами на бензин в РФ

Бензин за копейки: цены на АЗС могут рухнуть, сколько будет стоить АИ-95

«Ситуация вышла из-под контроля»: эксперт о росте цен на бензин