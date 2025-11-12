Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, как сильно выросли цены на бензин в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заметный рост цен на автомобильное топливо зафиксирован в Санкт-Петербурге с января по сентябрь текущего года, сообщает «Деловой Петербург». Наибольшее подорожание показал бензин АИ-92: его средняя стоимость выросла на 7,2% и достигла 59,79 рубля за литр.

АИ-95 также прибавил в цене. Согласно статистике, рост составил 6,9%, и теперь литр этого вида топлива стоит 65,07 рубля. Дизель подорожал на 3,5%, дойдя до 72,17 рубля за литр.

В Ленинградской области темпы роста выше. Там литр АИ-92 с начала года подорожал на 9,5% до 60,29 рубля. АИ-95 поднялся в цене на 8,2%, достигнув отметки 64,82 рубля, а дизельное топливо прибавило 4,7% и теперь обходится в 71,81 рубля.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила, что сейчас говорить о подорожании бензина не приходится, так как из-за сезона спрос на топливо снизился. При этом, по ее оценке, дизель в ближайшее время может еще немного вырасти в цене.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пленарном заседании Госдумы, что власти смогут сдержать рост цен на бензин. По ее словам, повышение стоимости топлива носит разовый характер и не приведет к ускорению инфляции. Набиуллина добавила, что такие факторы, как повышение акцизов, НДС и тарифов ЖКХ, не создают постоянного инфляционного давления.

