В России назвали преимущество отмены акциза на зимний дизель Гусев: отмена акциза на зимний дизель позволит насытить рынок

Благодаря отмене акциза на зимний дизель, полученный при помощи смешения не на нефтеперерабатывающих заводах, удастся нарастить производство этого вида топлива и насытить рынок в холодный период, рассказал ТАСС заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Таким образом он прокомментировал указ президента России Владимира Путина о моратории на выплаты акцизов на дизтопливо.

Это снижает себестоимость, упрощает процесс [производства], повышает устойчивость рынка в части насыщенности зимним дизельным топливом. Безусловно, это правильная, адекватная и достаточная мера для того, чтобы в осенне-зимний период все регионы были обеспечены качественным топливом для работы техники при минусовых температурах, — констатировал Гусев.

Дополнительное начисление акциза при смешении дизельного топлива сделало невыгодным его производство на нефтебазах. Мера позволит увеличить количество производителей и сбалансировать рынок, подчеркнул эксперт.

Отмечается, что указ президента о моратории на обнуление выплат по топливному демпферу будет действовать с октября 2025 года по май 2026 года. Он вступил в силу с 12 октября.