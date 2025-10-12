Путин утвердил мораторий на обнуление выплат по демпферу

Президент России Владимир Путин подписал указ о моратории на обнуление выплат по топливному демпферу, документ опубликован на сайте правовой информации. Указ действует с октября 2025 года по май 2026 года.

Установить, что впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс <…> расчет величины Кдемп <…> определяется в установленном порядке без применения условия о допустимых отклонениях средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5, — гласит указ.

Отмечается, что, согласно действующему налоговому законодательству, демпфер не выплачивается, если оптовые цены на топливо в среднем за месяц уклоняются от установленных индикативных цен более чем на 10% в случае с бензином и на 20% по дизельному топливу. В 2025 году установлены индикативные цены 60 450 рублей и 57 200 рублей за тонну соответственно.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на бензин носит временный характер и связан с факторами предложения. По ее словам, правительственные меры должны привести к стабилизации ситуации на рынке топлива.