09 октября 2025 в 15:29

Набиуллина объяснила причины подорожания бензина

Набиуллина назвала рост цен на бензин временным

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на бензин в России носит временный характер и связан с факторами предложения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, правительственные меры должны привести к стабилизации ситуации на рынке топлива, передает ТАСС.

Это временный фактор, причем на стороне предложения. Мы исходим из того, что меры, которые принимает правительство, должны привести к стабилизации ситуации на этом рынке. Но и как сам по себе рост цен на бензин мы не рассматриваем как источник устойчивой инфляции, потому что это временный фактор, — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что рост цен на бензин может повлиять на темпы снижения инфляционных ожиданий, которые остаются на повышенном уровне. Она также подчеркнула, что при принятии решения по ключевой ставке Банк России учитывает целый комплекс показателей, а не опирается на один фактор.

Ранее на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже бензин АИ-92 обновил рекорд, достигнув цены 74,202 тыс. рублей за тонну. Стоимость авиакеросина выросла на 2%, достигнув 76,68 тыс. рублей. Цены на дизельное топливо и мазут также продемонстрировали рост.

